Capgemini sbarca a Bari: al via la ricerca di personale

Capgemini, multinazionale francese e leader mondiale nei servizi di consulenza e tecnologia, sbarca a Bari. Con una nuova sede con “vista mare”. A comunicarlo è la stessa società che, sul suo sito, annuncia l’apertura di un hub tecnologico “focalizzato sulla realizzazione e sviluppo di Business Applications in ambito ERP in particolare SAP, presso la nostra sede di Bari, vista mare. I progetti saranno di natura nazionale ed internazionale, per tutte le country del perimetro europeo Capgemini”.

“In ottica di crescita, siamo alla ricerca di professionisti che possano inserirsi nel nostro team e che abbiano maturato dai 2 ai 6 anni di esperienza nel ruolo di SAP Consultant, nei vari moduli. Dobbiamo staffare progetti innovativi di trasformazione digitale nei settori Manufacturing, Retail, Consumer Product e ricerchiamo consulenti con attitudine a lavorare in contesti internazionali che vogliano crescere con percorsi formativi distintivi finalizzati all’ottenimento di certificazioni SAP”, si legge nell’annuncio.

Indispensabile la propensione al lavoro in team, la flessibilità nonché la proattività e l’autonomia nel portare a termine gli obiettivi assegnati. Buona conoscenza dell’inglese e disponibilità alle trasferte. Sarebbero 750 le figure ricercate.

Esperienze e competenze richieste

Esperienza pregressa nel ruolo di SAP CONSULTANT sui vari moduli

Buona conoscenza di SAP S/4 HANA

Analisi performance, analisi workload, tuning, analisi runtime error (dump) e log dei sistemi SAP

Buona conoscenza dell’inglese, meglio se avvalorata da un’esperienza di lavoro all’estero

Ottime capacità relazionali e capacità di lavorare in team di grandi dimensioni, anche internazionali

Disponibilità ad effettuare trasferte

“Quel che ci distingue – continua l’annuncio – è esattamente ciò che ci definisce. I nostri talenti, le nostre persone perseguono gli obiettivi con entusiasmo e spirito di squadra, consapevoli di poterli raggiungere perché supportati da una realtà che non pone limiti alla crescita. Valorizziamo l’onestà, l’iniziativa e il divertimento: questi i valori che ci rendono la prima scelta per i nostri clienti e un’ottima opportunità di crescita per ciascun talento. Assumiamo persone qualificate e di valore senza distinzioni di sesso, razza, disabilità, età, orientamento sessuale, religione o credo, stato civile accompagnando le nostre persone nel percorso di genitorialità. Nutriamo una cultura inclusiva che permetta a tutti di mostrare a pieno il proprio potenziale e godere di una carriera soddisfacente. La nostra politica di flexible benefits e le nostre policies promuovono uno stile di vita improntato al work life balanced. La nostra missione è impiegare, sviluppare e trattenere le persone migliori per fornire soluzioni innovative ai nostri clienti”.