Comunali a Bari, Decaro: “Errore pensare di aver già vinto”

“Se guardiamo a questi vent’anni, senza fare un’operazione di nostalgia ma per fare un’operazione di verità, credo che riusciremo a trovare la forza per andare uniti come centrosinistra”. A pronunciare queste parole il sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine del terzo congresso regionale di Sinistra italiana tenutosi nel capoluogo pugliese.

“Il centrosinistra – ha proseguito Decaro riferendosi alla scelta del candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative che si terranno a giugno – avrà la forza di individuare una figura autorevole che ci possa accompagnare in un percorso che abbiamo fatto in questi anni, sapendo interpretare i bisogni dei nostri concittadini e le loro aspirazioni. Sono qui per confrontarmi con un pezzo importante della comunità del centrosinistra di cui sono orgoglioso di far parte. Sono venuto qui per ascoltare” – ha aggiunto intervenendo poi sulla possibile candidatura a sindaco di Vito Leccese, l’attuale capo di gabinetto, nome sul quale il Pd sembrerebbe convergere. “Non ho primogeniture – ha detto – non ho pretese, non devo lasciare il posto a qualcuno. Mi confronto con la mia comunità come ho sempre fatto, nella speranza che il centrosinistra riesca a trovare, come ha sempre fatto, la forza per andare unito. La partita non è chi vince adesso, la partita è l’8 e 9 giugno. È quella la partita che dobbiamo vincere, uniti come abbiamo sempre fatto” – ha proseguito.

“Se siamo convinti di vincere solo perché abbiamo ottenuto quel risultato sarebbe un errore – ha aggiunto ancora rispondendo a chi gli chiedeva se sarebbe stato o meno un errore pensare di vincere a giugno – bisogna dare risposte nuove a domande nuove che arrivano nella nostra città. Bisogna fare quello che io non sono riuscito a fare. Cambiare anche le cose che ho sbagliato. Bisogna ripartire dalle cose che non abbiamo fatto, non pensare di aver già vinto. Perché le elezioni non si vincono sul passato, ma aiutando i cittadini superare le loro paure, a inseguire i loro sogni”- ha concluso.

