Elezioni Bari, Romito parla da “candidato”: “Siamo comunità”

“Noi non siamo un “incidente di percorso” noi siamo una storia bellissima fatta di coraggio, passione e onore che merita di essere raccontata. Noi siamo una Comunità che è diventata Popolo che vuole scrivere il proprio destino. Noi siamo il presente e Bari è il futuro”. Lo ha detto il consigliere regionale della Lega, Fabio Romito, nel corso del congresso provinciale di Fratelli d’Italia, al quale ha preso parte. Parole che, in questo momento delicato per la città di Bari, alla ricerca del nuovo sindaco, dopo dieci anni di Decaro, sembrano provenire proprio da un candidato a ricoprire il ruolo.

Il nome di Romito è indubbiamente nell’aria, lo dimostrano anche le parole del neopresidente di Fratelli d’Italia a Bari, Michele Picaro che a margine del congresso di Fdi, rispondendo a una domanda relativa al nome unico per il centrodestra alle Comunali di Bari ha detto: “A breve indicheremo il candidato sindaco a Bari. Fabio Romito possibile candidato unitario? Con Fabio ho avuto il piacere di lavorare sia in Consiglio comunale che in quello regionale, Fabio potrebbe rappresentare, come altre figure autorevoli, la guida del centrodestra e della città di Bari”.

“È stato un onore partecipare al Congresso Provinciale di Fratelli d’Italia – ha concluso Romito – un momento di Comunità intenso e pieno di contenuti. Grazie Marcello, Filippo e Michele per avermi dato l’occasione di salutare questa bella famiglia”.

Foto Facebook