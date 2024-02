Ferisce a morsi carabiniere, attimi di panico a Brindisi

Aggredisce un carabiniere ferendolo a morsi. È accaduto a Brindisi, nei pressi del centro commerciale “Le Colonne”. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo a bordo di un autobus, non in possesso del biglietto del mezzo, si è rifiutato di scendere dallo stesso. Così, l’autista, ha allertato i militari dell’Arma che, una volta intervenuti, hanno provato a calmare l’uomo senza però riuscirci. L’uomo ha infatti aggredito le forze dell’ordine ferendo con un morso uno dei carabinieri. La posizione dell’uomo è attualmente al vaglio della magistratura. Non sarebbero gravi le condizioni del carabiniere, sottoposto a tutti i controlli del caso.

Foto repertorio