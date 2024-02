Il “Mantrailing” sbarca a Bari: iniziativa a Largo Due Giugno

Il “Mantrailing”, disciplina ludico sportiva di ricerca persone scomparse, sbarca nel Barese. A presentarla Maurizio Difronzo, ingegnere di professione, in qualità di Tecnico di I livello CSEN di Mantrailing Sportivo, assieme al suo cane Calì (di circa 2 anni, salvato dal canile di Bitritto), ha partecipato alle gare nazionali a Cattolica, lo scorso 9 dicembre, arrivando secondo sul podio, e quindi tra i Campioni Nazionali 2023 di questa disciplina, peraltro essendo, ad oggi, l’unico Binomio pugliese in terza categoria MT3 a livello nazionale di Mantrailing . “Seguiamo questa disciplina da circa 1 anno, 16 mesi per la precisione, dalla prima gara di ottobre 2022 e, da quel momento, abbiamo partecipato a 9 gare, di cui 6 ECC (Eccellenti), che ci hanno permesso, grazie a 3 ECC per livello, di passare al terzo livello (che sarebbe MT3 – Man Training 3), al momento primo binomio in Puglia – spiega Difronzo – Mi sono formato anche io da tecnico ed istruttore, seguendo diversi seminari in giro per l’Italia, perchè la disciplina di Mantrailing, oltre essere ludico/sportiva contempla anche la possibilità di essere “operativa”. Infatti, tar gli istruttori che ho avuto a livello nazionale, Lorenzo Breveglieri di CSEN, ho anche avuto Ivan Schmidt, che è stato nella task force delle ricerche di Yara Gambirasio”.

“Inoltre, vista la storia del piccolo Calì… ad 1 mese di età prelevato dalle strade dal Canile di Bitritto, adottato da noi e curato e, raro nel suo genere, essendo un meticcio (rispetto alla maggior parte dei cani di questa disciplina, che sono di razza, in primis segugi, molto portati per la ricerca olfattiva), siamo molto contenti del risultato raggiunto ad oggi e, per questo, le chiederei se fosse interessato a documentare la nostra iniziativa di domani, o le prossime, di cui allego locandina”, continua Difronzo.

Domani, domenica 4 febbraio, al parco Due giugno si terrà “K9 MANTRAILING BARI” con Joe Zampetti ed il Centro Cinofilo Bauhouse di Sannicandro di Bari, con il patrocinio del Municipio 2 del Comune di Bari. Start ore 10.30, sino alle 13.00 circa. “Mostreremo come è possibile trovare una persona da una traccia di un odore raccolto al momento, per quanto attiene il Mantrailing, e coinvolgeremo i cani presenti anche in attività di Rally-O e Nosework, assieme ai colleghi Teresa Maiullari ed Enrico Lunanova”, conclude..