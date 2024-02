Moto contro furgone in Salento, morto centauro

Non c’è stato nulla da fare per Matteo De Masi, il centauro 35enne, di Specchia, nel Leccese che ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla statale 275, in particolare nel tratto che collega Lucugnano a Montesano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, De Masi era alla guida della sua moto quando quest’ultima, per cause ancora da chiarire, è finita contro un furgone. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 che nulla però hanno potuto. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto repertorio