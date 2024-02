Cucina, ricco di vitamine e alleato della salute: in tavola il limone

Ricco di vitamine e alleato del sistema immunitario. In tavola oggi portiamo limone, frutto che viene utilizzato in cucina soprattutto per “rinfrescare” le calde giornate estive, ma può invece offrire notevoli benefici, soprattutto nelle stagioni più fredde, grazie alle sue proprietà nutritive benefiche per l’organismo. Ma andiamo per gradi.

Il limone è un frutto versatile e aromatico che ha guadagnato un posto d’onore nelle cucine di tutto il mondo. Con il suo sapore unico e la sua freschezza aggiunge un tocco speciale a una vasta gamma di piatti, da quelle dolci, a quelle salate. Il suo valore però non si limita solo al palato, tante le proprietà benefiche legate a questo alimento. In primis, il limone è una potente fonte di vitamina C, un antiossidante che supporta il sistema immunitario, combatte i radicali liberi e favorisce la produzione di collagene per la salute della pelle.

Ma non solo. Il succo di limone, consumato con acqua calda al mattino, può stimolare la produzione di bile e migliorare la digestione. La presenza di acido citrico aiuta anche a prevenire la formazione di calcoli renali. Inoltre, nonostante il suo sapore aspro, il limone ha un effetto alcalinizzante nel corpo. Mantenere un ambiente alcalino può contribuire a prevenire malattie e promuovere la salute generale.

Non è finita qui, il limone infatti è anche fonte preziosa di potassio che svolge un ruolo fondamentale nella salute cardiaca e nella regolazione della pressione sanguigna. In tanti inoltre sponsorizzano il limone come alleato della perdita di peso, in realtà, il limone da solo non basta, ma se incluso in un piano alimentare elaborato può sicuramente contribuire a mantenere in salute corpo e mente. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola anche nelle stagioni più fredde.

Spaghetti al limone con straccetti di pollo

A parte, mettete a cuocere gli spaghetti in acqua salata. In una padella, mettete a riscaldare dell’olio extravergine di oliva a fuoco medio-basso. Aggiungete il succo e la buccia grattugiata dei limoni (circa mezzo limone a testa) e degli straccetti di pollo tagliati a fette sottili. Scolate infine gli spaghetti e aggiungeteli alla padella con la salsa precedentemente preparata. Aggiungete del parmigiano grattugiato mescolando per bene e aggiustando di sale. Se di vostro gradimento potrete aggiungere del pepe macinato. Servire gli spaghetti con una spruzzata di prezzemolo fresco tritato.

Risotto al limone con gamberi

In una padella capiente, riscaldate l’olio d’oliva a fuoco medio. Aggiungete poi la cipolla tritata e l’aglio, e lasciate soffriggere fino a quando diventano traslucidi. Aggiungete il riso nella padella e fatelo tostare per circa 2 minuti, mescolando continuamente, finché i chicchi diventano leggermente trasparenti sui bordi. Versate poi del vino bianco nella padella e fate cuocere finché non sarà completamente assorbito dal riso. Aggiungete lentamente del brodo caldo precedentemente preparato mescolando con frequenza e aspettando che il liquido si assorba completamente prima di aggiungerne altro. Dopo circa 10 minuti, quando il riso sarà quasi cotto ma ancora al dente, aggiungete i gamberi, lasciando cuocere ancora. Aggiungete poi il succo e la scorza grattugiata dei limoni al risotto aggiustando di sale. Quando il riso sarà cotto, aggiungete del burro a fuoco spento mescolando ancora una vota, sino a quando quest’ultimo non si sarà completamente assorbito.

Foto Freepik