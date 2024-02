Incendio in un attico a Bari, intossicati due anziani

Una coppia di anziani è rimasta intossicata in seguito ad un incendio divampato nel loro appartamento. Si tratta di un attico al quinto piano in via Crispi, a Bari.

Non è chiaro cosa abbia innescato il rogo, forse un difetto alla caldaia. Le fiamme si sono propagate nel giro di pochi attimi ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che con due autobotti, due mezzi di primo intervento e un’autoscala hanno spento l’incendio.

I due inquilini sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale: non sarebbero in pericolo di vita. A scopo precauzionale, il palazzo è stato evacuato ma non ci sarebbero problemi di staticità né di sicurezza.