Aggressioni ai presidi, da Bari l’allarme: “E’ un’emergenza sociale”

“Siamo preoccupati- afferma il presidente dell’Associazione DirigentiScuola, Attilio Fratta – . Occorre la certezza della pena sì, ma anche la certezza di misure restrittive immediate anche di natura diversa da quelle penali che diano riscontro ad una condizione di impunità non più tollerabile. C’è una nuova emergenza sociale, ancorché educativa, da affrontare, lo Stato deve far sentire la sua presenza e deve garantire maggiori controlli e una maggior sicurezza ai dipendenti della scuola”. Domani alle 12, nella sede dell’ufficio scolastico regionale pugliese a Bari, in via Castromediano è previsto l’incontro dei dirigenti scolastici, richiesto dal sindacato DirigentiScuola, per parlare dell’aggressione ai presidi.