Bari, sanificato e ripulito il mercato di Madonnella: “Finalmente”

Lavaggio speciale da parte di Amiu che, nello scorso fine settimana, si è occupato di sanificare e sostituire le reti di protezione (utilizzate per evitare che i colombi creino problemi igienici), ormai vetuste, del mercato del rione Madonnella, in piazza Balenzano. Diverse le sollecitazioni arrivate nel corso degli ultimi mesi in merito alle condizioni del mercato.

“Quel mercato comunale – ha spiegato Nicola Loprieno, presidente della commissione comunale che fra le varie attività si occupa anche del commercio barese – ha un potenziale enorme, visto il collocamento in una zona strategica della nostra città, vicinanza alla stazione ferroviaria ed elevata presenza di visitatori che alloggiano nelle tante strutture ricettive presenti in zona, b&b, case vacanze ed hotel. Con il nostro impegno costante si procede nel cercare di dare sempre più dignità lavorativa agli operatori presenti nella storica struttura mercatale sita fra Piazza S. Antonio e Piazza Balenzano” – ha concluso.

“Finalmente ha detto il vicepresidente della commissione Sviluppo economico il Cinquestelle Italo Carelli – dopo mesi di sollecitazioni, incontri e sopralluoghi con le ripartizioni interessate alle risoluzioni delle problematiche di questa storica struttura mercatale siamo riusciti ad ottenere un altro risultato positivo. Dopo la sistemazione del parcheggio per i visitatori e l’area dedicata alla sosta esclusiva dei commercianti, l’implementazione dell’illuminazione interna e la sistemazione delle serrande perimetrali di accesso alla struttura” – ha concluso.