Rissa per mancata precedenza nel Barese, è caccia ai responsabili

Sono in corso le indagini da parte della polizia locale per identificare i responsabili di una rissa avvenuta nella serata di ieri, a Giovinazzo, in particolare in piazza Vittorio Emanuele, nel corso della quale un uomo è finito in ospedale. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, cinque persone, poco più che trentenni, si sarebbero affrontate a mani nude dopo un diverbio partito da Bitonto per via, presumibilmente, di una precedenza stradale non rispettata. Il diverbio è sfociato poi in una violenta aggressione. L’uomo ha tentato la fuga fuggendo in auto e arrivando sino a Giovinazzo dove, sulla piazza, i cinque si sarebbero affrontati fino a quando la vittima non si è rifugiata nell’auto di servizio dei vigili urbani che stavano pattugliando la zona sfuggendo così a calci, pugni e schiaffi.

Nel corso della rissa è stato colpito anche un agente della polizia locale, 27enne. Illeso il vigile. Diversa invece la sorte per la vittima soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale con ferite alla testa e al viso. Non sarebbero gravi le sue condizioni. Nel frattempo proseguono le indagini. Sono state acquisite infatti le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza presenti in zona.

Foto repertorio