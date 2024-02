Al via Sanremo, Emiliano ad artisti pugliesi: “Ci regalerete emozioni”

Prende il via a partire da oggi la settimana di Sanremo, il festival della musica italiana giunto alla sua 74esima edizione. Anche quest’anno sono tantissimi gli artisti in gara, tra loro tanti pugliesi. Il presidente della regione Puglia infatti, ha voluto fare loro un augurio con un video messaggio pubblicato sui social.

“L’energia di Emma, la luminosità dei Negramaro, la profondità di Diodato, la passione di Alessandra Amoroso, l’entusiasmo del giovane Maninni, l’irriverenza dell’altamurano Plant uno dei tre componenti de La Sad, l’intensità di Dario Iaculli, bassista dei The Kolors. Sono tanti gli artisti pugliesi presenti alla 74esima edizione del Festival di Sanremo – ha detto Emiliano – ognuno contribuirà a fare ancora più grande il racconto di questa terra che non è solo bellissima, ma che sa anche farsi ascoltare. In bocca al lupo e grazie per le emozioni che saprete regalarci!” – ha concluso.

Foto Screen video Facebook