Bari calcio, Beppe Iachini è il nuovo allenatore

Dopo una lunga pausa di riflessione, la dirigenza del Bari ha finalmente scelto il nuovo condottiero biancorosso. Dopo aver sondato diversi profili, tra i quali Moreno Longo e il campione del mondo Fabio Cannavaro, la scelta è ricaduta sull’esperto tecnico marchigiano Beppe Iachini. Il nuovo tecnico è già arrivato al San Nicola.

Giuseppe Iachini, detto Beppe, è nato ad Ascoli il 7 maggio 1964. Da calciatore ha vestito le maglie di Ascoli, Verona, Fiorentina, Palermo, Ravenna, Venezia e Alessandria. Dal 2001 ha intrapreso la carriera di allenatore, nella quale ha raccolto quattro promozioni in Serie A con Chievo (2007-2008), Brescia (2009-2010), Sampdoria (2011-2012) e Palermo (2013-2014).

Da calciatore era soprannominato “Cagnaccio” per la grinta che dimostrava in campo. La stessa grinta è in grado di trasmetterla ai calciatori che allena. Dal punto di vista tattico predilige il modulo 3-5-2, ma in carriera ha anche utilizzato moduli con il trequartista, sia con difesa composta da tre uomini (3-4-1-2 e 3-5-1-1) sia nella variante con quattro difensori (4-3-1-2).