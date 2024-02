Bari, pioggia di box “decaduti”: i mercati si svuotano sempre di più

Nel 2023 e nel gennaio del 2024 il Comune di Bari ha emesso 104 provvedimenti di decadenza di box e stalli all’interno dei mercati cittadini: il 90 per cento per morosità e il 10 per cento per assenze. I procedimenti di verifica sono ancora in corso, ma su 104, sono già decadute 45 licenze che corrispondono a 45 box che si sono “liberati” e che possono essere messi nuovamente a bando.

Le assenze riscontrate dal Comune variano tra i 25 e i 35 giorni: in caso di assenze così lunghe e senza motivazione, scatta appunto il provvedimento di decadenza del box o dello stallo nelle aree settimanali. Così da liberare spazio per operatori commerciali davvero interessati. Anche se i mercati cittadini non fanno che svuotarsi.

All’ultimo bando di concessione dei box sono state presentate 15 richieste su 158 box disponibili. Le strutture che registrano i maggiori “vuoti” sono corso Mazzini con 26 box chiusi, Carbonara con 26 box, 31 a San Pio, 21 a Santa Scolastica, 15 a piazza Balenzano a Madonnella. I mercati che presentano meno disponibilità sono quelli di Santi Pietro e Paolo e di San Marcello. Sei box liberi anche nel nuovo mercato coperto di Santa Chiara. Considerando invece le disponibilità negli spazi settimanali, sempre via Vaccarella presenta ben 33 stalli messi a bando.