Elezioni a Bari, anche Petruzzelli si ritira dalla corsa a sindaco

Dopo Marco Lacarra anche Pietro Petruzzelli ha ritirato questa mattina la sua candidatura a sindaco di Bari per il centrosinistra. Oggi l’assessore all’Ambiente ha spiegato le ragioni della sua decisione, in un incontro in piazza Redentore. “Non è un passo indietro il mio – ha detto – io ci ho provato seriamente, il ceto politico ha deciso diversamente, ha deciso di non puntare su di me nonostante avessi un gran consenso tra i cittadini, tutti i sondaggi mi davano in testa, avevo raccolto oltre 5mila firme ma il ceto politico ha detto di no. Ma la colpa non è del ceto politico ma mia che non sono riuscito a convincerli”.

“Credo – ha concluso – che il Pd come tutti i partiti stiano perdendo la loro funzione di cinghia di trasmissione tra cittadini e i decisori e su questo bisogna lavorare”. Giovedì prossimo è prevista l’assemblea cittadina del Pd e potrebbe quindi essere ufficializzata la candidatura dell’attuale capo di Gabinetto del sindaco, Vito Leccese.