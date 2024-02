Foggia, alla guida del treno con bimba in braccio: “Verificheremo”

Macchinista alla guida del treno con una bimba in braccio. È accaduto nel Foggiano, in particolare sulle ferrovie del Gargano. Nelle immagini di un video, diffuso sul web dalla testata online L’Immediato, si nota il macchinista alla guida del mezzo con una piccola in braccio. Sul fatto è intervenuto anche il gruppo Ferrovie del Gargano che nelle scorse ore ha diramato una nota in cui chiarisce che sono in corso le operazioni per accertare le responsabilità. “Il caso si è verificato – si legge nella nota – su un treno in servizio sulla tratta Foggia-S.Severo-Peschici. Il comportamento non regolamentare dell’operatore non ha causato conseguenze. L’azienda è già al lavoro per accertare le responsabilità”.

Foto Facebook