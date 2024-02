Morti “sospette” al Pediatrico di Bari, esposto in Procura

Con un esposto alla Procura della Repubblica competente, l’associazione Codici interviene sul caso sospetto di malasanità che si sarebbe verificato all’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Un caso su cui hanno lavorato gli ispettori del Nirs, citato in una relazione inviata lo scorso 20 aprile ai vertici della Regione Puglia.

“L’uso del condizionale è d’obbligo – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, ma è altrettanto d’obbligo fare piena luce su una vicenda che presenta delle ombre inquietanti. Come associazione siamo impegnati da anni in azioni legali contro la malasanità. Al momento non possiamo dire se sia un nuovo caso, di sicuro serve chiarezza sulle morti sospette nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale. E questo è il motivo per cui abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura”.

Sarebbero almeno sei le morti sospette avvenute tra il 2018 ed il 2022, ma recentemente ci sarebbero state nuove denunce. Le indagini avviate puntano a verificare se sono stati adottati i protocolli sanitari necessari ad evitare infezioni e, quindi, se c’è una responsabilità da parte di dirigenti sanitari e medici sui decessi.