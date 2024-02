Bari, al via corsi di guida sicura per la polizia locale

Continua la ‘Guida in Sicurezza’ per il Comando di Polizia Locale di Bari (3 giorni: dal 6 all’8 febbraio), da parte dell’Automobile Club di Bari e i Formatori ACI Ready2Go, dopo la positiva esperienza del giugno scorso.

Giunto alla seconda edizione, il progetto mira a formare e sensibilizzare il personale delle Forze dell’Ordine sull’importanza dell’educazione stradale e della sicurezza, offrendo una specifica preparazione, sia teorica che pratica, effettuata da professionisti del settore.

Due i cicli quotidiani di formazione del progetto a Bari (2 ore di teoria presso la sede della Polizia Locale e 3 di pratica presso lo Stadio S. Nicola), coinvolti circa 150 Agenti. Nel corso della parte teorica saranno affrontati i concetti fondamentali della guida in sicurezza utili a prevenire un incidente stradale: il rispetto dei limiti di velocità, la sicurezza attiva e passiva, la necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante. Durante la parte pratica, invece, sarà illustrata la corretta posizione di guida, per poi affrontare lo slalom dinamico, l’utilizzo del dispositivo ABS ed alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell’ostacolo.

“Quando ci mettiamo alla guida – ha dichiarato l’avv. Francesco Ranieri, presidente dell’Automobile Club di Bari – possiamo incontrare delle insidie che dobbiamo essere in grado di affrontare e superare nella maniera adeguata.

Fondamentale, quindi, per gli Agenti la messa in pratica delle varie tecniche di guida più efficaci in quanto nel corso del proprio lavoro (ma anche quando sono fuori servizio), potrebbero ritrovarsi ad affrontare anche situazioni atmosferiche avverse.

Sapere come reagire nei tempi e nei modi corretti, poi, fa la differenza quando ci si trova in una situazione di emergenza o pericolo. Gli Agenti della Polizia Locale ricoprono un ruolo straordinario a tutela e difesa di tutti noi e metterli in condizione di farlo nel migliore dei modi è uno dei compiti principali dell’Automobile Club di Bari”.

“Questo secondo corso, destinato a 145 Operatori della Polizia Locale di Bari e Monopoli, completa un percorso iniziato lo scorso anno e consente di dotare tutte le unità impegnate nei Servizi esterni di Viabilità della patente di Servizio già prevista da un Decreto del 2004 – ha dichiarato il Dirigente Generale Michele Palumbo, Comandante del Corpo di Polizia Locale di Bari.

Con le ultime giornate dedicate alle esercitazioni di guida in sicurezza con AC Bari e ACI Ready2Go, porteremo agli esami finali tutte le unità che hanno superato i vari step formativi previsti.

Un risultato prezioso che consentirà di avere per strada agenti professionalmente in grado di gestire al meglio tutte le attività svolte alla guida di mezzi di Servizio in dotazione al Corpo della Polizia Locale di Bari.

La sicurezza delle nostre città e la vigilanza sulla sicurezza delle nostre strade, passa anche attraverso l’impiego di donne e uomini in grado di gestire qualsiasi situazione di emergenza con la massima preparazione e consapevolezza dei rischi per le nostre attività e la giusta attenzione che ciascuno scenario di intervento richieda nella contingenza dell’evento”.

Sulla base degli ultimi dati sugli incidenti stradali ACI – Istat in Provincia di Bari nel 2022, si sono verificati 3.372 incidenti con 50 morti e 5.096 feriti, con un costo sociale di 362.832.178€, pari a 295,76€ per abitante. Nel 2021 rispettivamente 3.082; 48 e 4.675. Tra i pedoni si sono verificati 385 incidenti con 8 morti e 412 feriti; tra i ciclisti (comprese le bici elettriche): 159 incidenti con 153 feriti; con i monopattini: 86 incidenti con 83 feriti. Nel Comune di Bari, invece, con una popolazione di 316.015 abitanti e 240.372 veicoli circolanti, si sono verificati 1.506 incidenti con 11 morti e 2.120 feriti, con un costo sociale di 134.453.443€, pari a 425,56€ per abitante, (nel 2021 rispettivamente 1.446; 11 e 2.120).