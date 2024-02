Via Napoli, esattamente tratto tra Via Di Maratona e Via Caracciolo, è stata chiusa al traffico per lavori urgenti dell’acquedotto pugliese. Ne dà notizia la polizia locale. L’intervento continuerà fino a domani e già al momento si registrano lunghe code.

Non è la prima volta che si verificano problemi alle condotte nello stesso tratto di strada. Già nei mesi passati è stato necessario l’intervento degli operai anche per più giorni.