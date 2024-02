Cerignola, al teatro Mercadante “Il vedovo è allegro”

Riprende la stagione del Teatro Mercadante di Cerignola, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il teatro Pubblico Pugliese e la direzione artistica di Savino Zaba. Giovedì 8 febbraio si alza il sipario su “Il vedovo allegro” spettacolo di prosa scritto, diretto e interpretato da Carlo Buccirosso, per il quale si annuncia il sold out in platea. La storia, ambientata in un anticipo palazzone del centro di Napoli, attraversa un contesto temporale recentissimo perché la pandemia è alle spalle da tre anni. Il principale protagonista è Cosimo Canavacciuolo, vedovo ipocondriaco dopo la perdita della sua amata moglie a causa del virus, che si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento della propria attività di antiquariato. Così Canavacciuolo è costretto a riempire la casa della merce invenduta del suo negozio e a dover lottare contro l’ombra incombente della banca concessionaria del mutuo che, a causa dei ripetuti mancati pagamenti, minaccia l’esproprio e la confisca dell’appartamento.

Sul palco, attorno alla figura centrale di Cosimo Canavacciuolo, interpretato da Carlo Buccirosso, si muovono altri personaggi come Salvatore, bizzarro custode del palazzo e dei due figli Ninuccio e Angelina senza dimenticare Virginia, giovane trasformista di cinema e teatro alla quale Cosimo ha concesso l’uso della camera dell’appartamento per fronteggiare le difficoltà economiche. La vera angoscia del vedovo antiquario, però, è rappresentato dai coniugi Tomacelli, vicini di casa depositari di un drammatico segreto e sono loro a rendere ancor più complessa la quotidianità di Canavacciuolo. Un intreccio di storie con un finale da scoprire solo a teatro, giovedì 8 febbraio, con sipario alle ore 21,00, presso il “Roma cinema, teatro, e…”. “Il vedovo allegro” è una produzione A.G. Spettacoli – Ente Teatro Cronaca.