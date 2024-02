De Laurentiis: “Il Bari serve per il vivaio del Napoli”

Quello che molti tifosi del Bari avevano compreso da diverso tempo, è stato ufficializzato quest’oggi dal patron della Filmauro, Aurelio De Laurentiis: il Bari è la seconda squadra della Filmauro.

Nel corso di una conferenza stampa indetta nel centro sportivo di Castel Volturno, Il numero 1 della Filmauro ha fatto il punto sulla non esaltante stagione del Napoli, soffermandosi anche sul Bari, altro club detenuto dalla famiglia De Laurentiis: “Molti ci hanno accusato di non investire nel vivaio del Napoli, ma questo non è vero: avere una seconda squadra come il Bari e portarla dal fallimento sino alla soglia della serie A e tirar fuori i vari Cheddira e Folorunsho, che sono di proprietà del Napoli, ci fa capire come siamo sul pezzo”.

Dichiarazioni che faranno sicuramente discutere e che minano ancor di più la serenità dell’ambiente biancorosso già scosso dall’ennesimo ribaltone in panchina e da una classifica non certo esaltante.