De Laurentiis si scusa: “Se ho offeso i tifosi, mi dispiace”

Alla fine sono arrivate le scuse di Aurelio De Laurentiis dopo le dichiarazioni di questa mattina e le proteste del sindaco e dei tifosi. “In riferimento alle dichiarazioni critiche nei miei confronti del sindaco di Bari Decaro, persona che stimo e apprezzo, in merito alla conferenza stampa di oggi, voglio precisare che le mie parole sul Bari sono state fraintese – ha scritto su X, De Laurentiis – Io penso che avere come proprietà due squadre, in due diverse categorie, sia semplicemente un valore aggiunto, per entrambe. Era questo il senso del mio ragionamento”.

“Il Bari è guidato da mio figlio Luigi De Laurentiis in totale autonomia ed è stato a un passo dalla serie A solo sette mesi fa. L’obiettivo della proprietà è quello di portarlo più in alto possibile. Se le mie parole hanno offeso i tifosi mi dispiace”.