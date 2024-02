Alle ore 19:00 circa, militari della Compagnia Carabinieri di Molfetta, a seguito di richiesta pervenuta al 112, sono intervenuti in un’abitazione privata di Ruvo di Puglia, al cui interno è stato rinvenuto il cadavere di una anziana.

Sul posto è presente anche personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari per i rilievi. Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte.