Elezioni a Bari, Boccia (Pd): “Uniti con Leccese”

“Il progetto di Antonio Decaro deve continuare. Ringrazio con il cuore i tre candidati che si erano messi al servizio della città e che adesso con spirito di servizio mettono da parte le loro posizioni personali per trovare una sintesi. Credo che la migliore sintesi del progetto e dell’anima stessa del Pd sia Vito Leccese, già parlamentare dei Verdi, che per dieci anni è stato al fianco di Antonio nell’amministrazione della città. Vito rappresenta un forte segnale di continuità”. Così il Presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia, intervenendo all’assemblea del PD di Bari.

“Per questo mi permetto di suggerirgli uno slogan che potrebbe utilizzare per sintetizzare la sua campagna: ‘Sii felice sei a Bari’. È lo striscione che due giovani hanno appeso sugli scogli del lungomare ma è, soprattutto, ciò che pensano le centinaia di giovani che non partono più, le altre centinaia che, invece, si stabiliscono qui e le migliaia di persone che ogni giorno frequentano questa città e che in un video nel quale il sindaco passeggia su via Sparano dicono: ‘Qui ci sentiamo a casa”, conclude.