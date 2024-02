Rifiuti in strada a Bari, l’ira dell’Amiu: “Immagini offensive”

“Le immagini sono un esempio lampante di conferimenti non corretti, per i quali Amiu Puglia non ha alcuna colpa. La colpa è, invece, degli incivili che hanno abbandonato tutti questi ingombranti, contravvenendo a ogni regola del vivere civile e commettendo anche un illecito penale. Amiu Puglia è costretta a impegnarsi ogni giorno, costantemente, per bonificare situazioni di questo genere che non sono la normalità”. A rispondere ad un cittadino che, ironicamente sulla pagina social del sindaco Antonio Decaro, accusava l’Amiu della mancata pulizia di un marciapiede pieno di ingombranti, è la stessa azienda di igiene pubblica. “E poi dite che l’Amiu non fa nulla per il cittadino – scriveva l’utente – Non è assolutamente vero; da oggi è aperto il tesseramento per il solarium nella discarica del quartiere Libertà , che l’Amiu mette a disposizione dei cittadini. Affrettatevi i posti sono andati a ruba, infatti è rimasta solo una sdraietta”.

“Non è con Amiu Puglia che deve prendersela – prosegue l’azienda – bensì con tutti quei cittadini che compiono scempi di questo genere. Francamente ci sfuggono le motivazioni per le quali Lei se la prenda con Amiu Puglia e non con i vandali autori di questo disastro. Queste immagini sono offensive per Bari, per i Baresi e per le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori che, ogni giorno, devono risolvere situazioni di questo genere”.

