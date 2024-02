Temu: “Accuse infondate, da noi privacy garantita”

“Le affermazioni contenute nel rapporto di Grizzly Research sono prive di fondamento e sono state pubblicate da una piccola società di vendita. Il rapporto è stato pubblicato con l’intento di creare panico e far crollare i prezzi delle azioni, consentendo alla società di trarre profitto dalle decisioni di vendita. Le motivazioni e le azioni insolite sono piuttosto evidenti. Temu è incoraggiata dal fatto che la maggior parte degli investitori e dei consumatori abbia compreso le motivazioni sopra indicate e abbia capito le accuse infondate. Il prezzo delle azioni della società madre di Temu, PDD Holdings, è salito di oltre il 40% dalla pubblicazione del rapporto all’inizio di settembre”. Così la società Temu replica alle accuse sulla presunta presenza di spyware nella piattaforma.

“Anche se il rapporto era del tutto infondato, Temu riconosce la necessità di comunicare agli utenti le sue pratiche e i suoi protocolli di sicurezza in modo aperto e trasparente e ha preso provvedimenti per migliorare la comunicazione. Temu dà priorità alla protezione della privacy ed è trasparente sulle pratiche relative ai dati. In quanto parte di PDD Holdings Inc. quotata al Nasdaq, un gruppo di e-commerce con una capitalizzazione di mercato di 190 miliardi di dollari, Temu è soggetta a un’ampia supervisione normativa e di vigilanza – si legge nella nota – Temu raccoglie informazioni con uno scopo chiaro e unico: fornire e migliorare continuamente i prodotti e i servizi per i propri utenti. Nel divulgare le pratiche di raccolta dei dati, Temu aderisce al principio della massima divulgazione. Se esiste la possibilità che vengano raccolti dati in un determinato scenario, Temu lo rende noto. Questo è in linea con i requisiti per gli sviluppatori stabiliti dai marketplace di applicazioni come l’App Store di Apple. Tuttavia, quando si tratta di raccogliere e utilizzare effettivamente i dati, Temu segue il principio di minimizzazione, ovvero raccoglie e utilizza unicamente i dati necessari per scenari specifici e giustificati. Per quanto riguarda il problema sollevato sulla privacy, come altre importanti app per i consumatori, Temu raccoglie informazioni personali dai suoi utenti per fornire servizi e migliorare l’esperienza del cliente. In quanto azienda di e-commerce, Temu raccoglie le informazioni necessarie per confermare l’identità del cliente, elaborare i pagamenti e consegnare i prodotti acquistati. Queste informazioni includono dati come le informazioni sull’account, l’indirizzo di casa, gli ordini precedenti e i dettagli di pagamento. Temu utilizza anche informazioni come l’indirizzo IP, la frequenza e la durata delle visite per fornire un buon servizio e migliorare l’esperienza del cliente. Ciò è in linea con la prassi del settore. Ad esempio, gli indirizzi IP consentono a Temu di offrire una selezione di prodotti appropriata in base al luogo in cui si trova il cliente e di rispettare le leggi e le normative vigenti. Temu non vende le informazioni dei clienti. Temu ha inserito nel proprio sito web e nell’app spiegazioni evidenti sui dati raccolti e sul loro utilizzo. Ogni singolo utente può visualizzare le autorizzazioni richieste da Temu sul sito web o sull’app alla voce “Impostazioni” o all’indirizzo https://www.temu.com/au/permission.html”.