Bari, narcotici e fiamma ossidrica: “Così hanno agito i ladri”

“Narcotici e fiamma ossidrica, così hanno agito i ladri”. A raccontarlo a Borderline24 è una cittadina che, negli scorsi giorni, ha assistito, ma solo in differita (dopo aver visionato le videocamere), ad un furto avvenuto a pochi metri da casa propria. Si tratta di una problematica, quella dei furti, che ormai sta spaventando tutta la città. Cresce infatti l’allerta relativa ai cosiddetti “topi d’appartamento” non solo per la questione strettamente legata al furto e alla sottrazione di beni, ma anche perché molti, secondo diverse testimonianze, agiscono anche in presenza di persone in casa.

“Abbiamo molta paura – ha spiegato la cittadina – non mi sono accorta sul momento di quanto è accaduto, ma ho potuto constatarlo con i miei occhi quando le vittime si sono rivolte a me per cercare di ricostruire l’accaduto e, visionando le registrazioni delle videocamere, ho visto cosa è successo. Da qui non si è sentito nulla e questo può anche starci, avendo pareti molto doppie, ma dalla videocamera ho notato che il mio cane non si è mai mosso dalla cuccia, a partire dalle 22.30/23 di sera e poi per tutta la durata dell’evento, sino alla mattina dopo. Il mio cane abbaia sempre, per ogni minima cosa, quindi non ho dubbi sul fatto che lo abbiano addormentato, presumibilmente vaporizzando narcotici, perché non gli hanno dato nulla da mangiare, non sarebbe stato possibile, avrebbe abbaiato. Per fortuna sta bene, avrebbero potuto fargli del male. E avrebbero potuto addormentare anche noi, muovendosi poi liberamente in casa, se avessero scelto noi come obiettivo. Fa paura pensarci” – ha evidenziato. Casi simili sono stati raccontati anche da altre vittime di furti che, secondo quanto emerso dalle testimonianze effettuate, si sono risvegliate solo il giorno dopo “con la casa messa sotto sopra” e “oggetti e soldi ormai rubati”.

“I ladri erano in tre – ha proseguito nel racconto la cittadina – intorno alle 2.50 si sono affacciati dal lato di casa, hanno anche spostato delle cose che gli erano di ingombro, poi sono tornati in mezzo alla strada dove nel frattempo i lampioni si erano spenti, dopo si sono affacciati dal lato del cane e poi, tramite il muro, hanno avuto l’accesso per arrivare al loro obiettivo, iniziando a fare quello che dovevano fare. Non hanno fatto tanti rumori, non si sentono colpi, ma per un certo lasso di tempo dalle videocamere, si vedono luci riflettersi tramite un macchinario posizionato nello spazio aperto. Si trattava della fiamma ossidrica. Hanno fatto un buco nella porta e sono entrati così dai vicini, intorno alle 4 di notte, perché da allora non si vedono più quei lampi” – ha concluso. I ladri, secondo quanto emerso, avrebbero portato via prevalentemente denaro, mettendo però tutto a soqquadro, esattamente così come capitato ad un’altra cittadina vittima di furto poche settimane fa.

Tante le segnalazioni e le denunce degli ultimi giorni. Molte arrivano dal Municipio 5, dove, in un solo giorno, sarebbero stati effettuati tre colpi e dove i residenti hanno evidenziato problematiche relative alla sicurezza di alcune zone utilizzate come vie di fuga. Non mancano però segnalazioni anche da altre zone della città dove, esattamente così come raccontato da alcuni residenti di Palese, ci sarebbe l’abitudine dei ladri di suonare al campanello nelle settimane che precedono il colpo per capire quale sia l’orario migliore per entrare in casa. Casi del genere, oltre che a Palese, sono stati segnalati anche a Poggiofranco dove i cittadini esortano a prestare attenzione.

