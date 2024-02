Bari, “saltano” posti auto a Madonnella, è polemica

Polemica a Madonnella per le nuove strisce “gialle” comparse vicino alla caserma dei carabinieri, con una decina di posti quindi “tolti” ai residenti. Una scelta che ha mandato su tutte le furie i cittadini. “Siamo sempre a Madonnella – scrive sui social Antonio Bozzo – dove ogni giorno con un’ordinanza si rubano posti auto alla collettività. Uno scempio. Ci sono già posti riservati in via Gorizia, per un intero isolato e altri tre in via Vaccaro. Ora basta, siamo stanchi, questa ordinanza va revocata. Dove le mettiamo le auto? Sul comodino?”

Madonnella è uno dei quartieri dove si soffre maggiormente per la mancanza di posti auto. Anche la stessa zsr che doveva servire per garantire un maggiore “riciclo” di auto almeno durante la giornata, in realtà non sempre viene fatta rispettare e ci sono auto che rimangono in sosta per ore senza alcun pagamento di grattino. Di sera, poi, dopo le 20.30 trovare un posto diventa una vera impresa.