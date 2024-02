Bufera De Laurentiis, FdI: “Sindaco dia garanzie con atti ufficiali”

Il caso De Laurentiis approva anche in Consiglio comunale. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che ha definito Bari una “seconda squadra” hanno mandato su tutte le furie Fratelli d’Italia. “Nel momento in cui la società è stata consegnata nelle mani della Filmauro – ha detto in conferenza Antonio Ciaula, capogruppo di Fratelli d’Italia – sapevamo che saremmo arrivati a questo punto. Chiediamo garanzie a chi ha nelle sue mani un pezzo di storia della città di Bari. Nel momento in cui il sindaco ha consegnato il titolo sportivo ai D Laurentis ha dato una fetta di storia alla FilmAuro. Non ci interessano le liti nella famiglia De Laurentiis, non ci interessa il post a posteriori di Decaro, chiediamo azioni ufficiali, per iscritto a nome della città. Il sindaco deve tutelare la città: non basta un post per lenire gli effetti devastanti della conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis a Napoli. Noi siamo una prima squadra e non siamo vivaio di nessuno. Noi meritiamo rispetto. Chiedere garanzie con atti ufficiali”.