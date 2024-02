Il canalone a Bari? Un campo di rifiuti e sterpaglie: “Pericoloso”

Rappresenta una delle lame più importanti della città, una via di salvezza in caso di nubifragi perché permette di portare le acque dall’entroterra in mare. Ma il canalone di Bari versa in pessime condizioni igieniche. Viene utilizzato come discarica a cielo aperto: ci sono rifiuti di ogni tipo. Ma non solo: ormai le sterpaglie hanno superato diversi metri d’altezza. “E’ pericolosissimo – denuncia un residente – basta un fiammifero e va a fuoco tutto. Qui è necessaria una bonifica importante”. Stessa situazione anche per l’altra lama a Fesca: qui le sterpaglie sono alte al punto tale da invadere la strada.