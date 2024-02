Incidente a Bitonto, morto 76enne di Molfetta

Un uomo di 76 anni originario di Molfetta (Bari) è morto questa mattina in seguito ad un incidente stradale con un’altra auto avvenuto sulla Statale 231, nel territorio del comune barese di Bitonto. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina, il conducente dell’altra auto, un 61enne, è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Bari. Ancora da chiarire le cause dello scontro, sul posto vigili del fuoco, polizia locale di Bitonto e mezzi del 118.