Mascotte e musica, evento di carnevale ad Adelfia

Un Carnevale di fantasia e allegria arriva ad Adelfia con mascotte, musica e spettacoli itineranti. Il borgo barese è il primo a ospitare Fantasticherie – con incanto e divertimento, format di Wonderland eventi in programma sabato 10 febbraio. A partire dalle 16 il parco comunale ‘Enrico Berlinguer’ si fa epicentro delle iniziative per tutte le età in programma per tutto il pomeriggio.

Un magico villaggio fiabesco dove i più piccoli saranno accompagnati dalle mascotte raffiguranti i personaggi di cartoni, film d’animazione e del mondo degli eroi – tra cui Pinocchio, Winnie the Pooh, Cenerentola e Capitan America – ognuno con uno spazio a lui dedicato in cui accogliere il pubblico. Il Carnevale adelfiese è però anche spettacolo: nel parco comunale si alterneranno esibizioni di trampolieri, con le bolle di sapone e altre arti circensi, accolte tra le note provenienti dal palco installato per l’occasione in piazza.

Tutte le iniziative del Carnevale Adelfiese sono gratuite realizzate grazie al patrocinio del Comune di Adelfia. “Una festa semplice e genuina per famiglie – ricorda Viviana Lafirenza, consigliere delegato alle Politiche giovanili di Adelfia – Un’occasione per grandi e piccoli per stare insieme e trascorrere un tempo di felicità animati da musica, balli, spettacoli e mascotte. Il Carnevale Adelfiese invita tutti ad indossare il proprio costume, la propria maschera e a vivere un divertentissimo sabato pomeriggio di giochi e allegria!”. L’evento Fantasticherie è ad accesso libero e senza prenotazione.