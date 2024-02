Maxi sequestro di tabacco: 16 tonnellate su un tir fermato a Bari

Finanzieri del II Gruppo Bari e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, nell’ambito del monitoraggio dei flussi commerciali da e per i Paesi dell’area Schengen, hanno sottoposto a controllo un autoarticolato proveniente dalla Grecia e diretto in Germania, sequestrando 16 tonnellate di tabacco da fumo di contrabbando.

Il mezzo, sbarcato dalla motonave ellenica, è stato selezionato nell’ambito della quotidiana attività di analisi dei rischi posta in essere congiuntamente in attuazione del Protocollo di Intesa siglato da Guardia di Finanza e Agenzia Dogane e Monopoli. All’atto del controllo, la documentazione di accompagnamento esibita dall’autista afferente al carico del mezzo indicava il trasporto di tabacco grezzo, come tale non sottoposto al pagamento delle accise. Tuttavia, i primi accertamenti esperiti in sede di controllo fisico sulla merce hanno consentito di riscontrare delle incongruenze dato l’elevato grado di sminuzzamento del prodotto e la dicitura “scarti di tabacco grezzo” riportata sugli imballaggi.

Tali anomalie hanno spinto i Finanzieri ed i Funzionari doganali a effettuare il prelievo di un campione del tabacco trasportato interessando per il successivo esame il Laboratorio Chimico delle Dogane di Roma così da verificare l’esatta qualificazione doganale del prodotto. All’esito di tali approfondimenti, è risultata l’idoneità del tabacco ad essere fumato per mezzo della pipa e come tale sottoponibile ad accisa.

Gli operanti hanno proceduto, dunque, al sequestro dell’intero carico di tabacco da fumo, pari a circa 16.800 chilogrammi, e dell’autoarticolato utilizzato per il trasporto, segnalando alla locale Autorità Giudiziaria il legale rappresentante della società tedesca destinataria della merce per l’ipotesi di reato di contrabbando ex art. 291-bis del Testo Unico delle Leggi Doganali (trattasi, in ogni caso, di accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa).

Da un punto di vista erariale, è stata inoltre accertata un’evasione dei relativi diritti dovuti (Iva ed accisa) pari a 1.252.104 euro, oltre alla multa per oltre 86 milioni di euro.

Il risultato ottenuto testimonia ancora una volta l’impegno sinergico profuso dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dalle Fiamme Gialle baresi nel contrasto alle frodi doganali, a tutela delle risorse economiche e finanziarie dell’Unione Europea e dello Stato, nonché della libera concorrenza e degli operatori economici onesti.

La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Bari in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione, con riguardo al contrasto agli illeciti di natura economico-finanziaria e, nel caso specifico, alle frodi doganali.