Pil, Puglia prima al Sud per crescita nel 2022

In Puglia cresce il Pil. È quanto emerso dai dati presentati a Bari nel corso di una delle tappe del roadshow 2024 della piattaforma internazionale Verso Sud di The European House-Ambrosetti. I dati riguardano, in particolare, il periodo successivo alla pandemia da Covid-19. Nel 2022, la Puglia, si è piazzata infatti al quinto posto tra le regioni ed è risultata prima al Sud per crescita del Pil (+5,%), ma non solo. La Puglia è anche quinta in Italia e prima al Sud per crescita del valore aggiunto in particolare in settori come la logistica, settore chiave per la competitività delle imprese in altri settori trainanti. Tra questi spicca la filiera dell’agrifood che vede in Puglia 176mila occupati e porta dunque la Puglia ad essere la prima regione in Italia per occupazione e crescita della filiera in questione.

Ma non è finita qui. La Puglia è anche in prima posizione in Italia per produzione di energia eolica e anche per produzione di energia fotovoltaica. Entrambi rappresentano rispettivamente il 26,2% e il 14,9% del totale nazionale. Verso Sud, evento durante il quale sono stati presentati i dati, è un’iniziativa realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Gruppo FS, Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico (CISE), Gruppo MSC e ancora Gruppo Adler, Mediocredito Centrale – Invitalia, Edison, Coldiretti – che unisce in un unico Think Tank istituzioni, imprese oltre ai rappresentanti del mondo accademico e della ricerca con l’obiettivo di costruire, valorizzare e comunicare una nuova visione mediterranea strategica per l’Italia e l’Europa. Durante l’incontro, al quale era presente anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stata presentata anche una breve fotografia di quelle che sono le competenze strategiche della Regione.

“La Puglia – ha detto Cetti Lauteta, Associate Partner e responsabile Divisione Scenario Sud di The European House – Ambrosetti – è centrale nella strategia di ricostruzione del ruolo propulsivo del nostro Paese, tracciato nel Libro Bianco Verso Sud, nel Mediterraneo. La crescita dinamica che la vede protagonista nel post-Covid ci rende ottimisti sul contributo che le istituzioni e le imprese possono offrire alla costruzione di un modello di Sud Italia protagonista dello sviluppo” – ha concluso.