Taranto, picchia e sequestra la fidanzata in casa: arrestato 26enne

Avrebbe prima picchiato e poi sequestrato la sua fidanzata. Per questa ragione, la Polizia, ha arrestato un 26enne accusato di minaccia, sequestro di persona e lesioni personali. In particolare i poliziotti sono intervenuti in un’abitazione situata a Taranto in seguito alla segnalazione di un’aggressione di un uomo ai danni di una donna.

Sul posto i poliziotti hanno preso i contatti con la sorella della presunta vittima che ha raccontato loro che quest’ultima era tornata a casa molto agitata e con ecchimosi su mento e collo causati, secondo quanto raccontato, dal fidanzato. Secondo quanto emerso, il 26enne, dopo aver colpito la donna al volto, le avrebbe impedito di lasciare l’abitazione nella quale si trovavano vietandole, inoltre, di utilizzare il telefono per chiedere aiuto. La giovane ha atteso che il ragazzo si addormentasse per scappare e tornare a casa. Il giovane è stato raggiunto dalla polizia nella sua abitazione dove è stato arrestato.

