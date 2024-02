A Bari Vecchia il funerale di Zii Rocche: la tradizione del Carnevale

Le strade di Bari Vecchia si colorano per Carnevale. Si è svolta questo pomeriggio l’iniziativa promossa dall’Acli Dalfino per raccontare le tradizioni carnevalesche baresi. Da piazza Cattedrale è partita una visita guidata mascherata con la Banne de le Chiacune, che ha percorso strade e vicoli del centro storico. Durante la passeggiata è stata narrata la storia del carnevale sino ad arrivare in via San Marco, dove è stata allestita la camera ardente per la maschera di Zii Rocche. Si tratta di un personaggio fatto di paglia, con una carota (la bastenache) posizionata sul suo corpo, circondato da varie verdure e prodotti della terra. “Zii Rocche” viene celebrato nella città vecchia con uno corteo funebre, pieno di urla e schiamazzi.

Alla fine del corteo funebre “Zii Rocche” viene bruciato: le ceneri di “Zii Rocche”, rappresentano l’inizio della Quaresima.