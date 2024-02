A Rutigliano la grande festa di Carnevale tra sfilate e dj set

Anche Rutigliano si prepara a festeggiare il Carnevale con una serie di appuntamenti, in programma dal tardo pomeriggio di domenica 11 febbraio, pronti ad intrattenere e divertire l’intera comunità cittadina. Cresce l’attesa per il «carnevale rutiglianese», evento a tema carnevalesco pensato e realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con diverse realtà associazionistiche del territorio e con gli istituti scolastici che, sin da subito, hanno mostrato disponibilità ed entusiasmo nel prender parte alla manifestazione stessa.

Rutigliano, dunque, si appresta a vivere una coinvolgente domenica in maschera, ingrediente immancabile – per tradizione, naturalmente – in ogni festeggiamento carnevalesco che si rispetti. L’appuntamento, domenica prossima 11 febbraio, è alle ore 17.30 in viale della Repubblica. Proprio da qui, alle ore 18.00, partirà la Gran Sfilata arricchita dalla presenza di oltre venti mascotte a tema che intratterranno i più piccoli. A margine della sfilata, poi, spazio all’intrattenimento musicale con il concerto dei Superclassifica Sciò (ore 20.00) e, a seguire, il dj-set di Gioele, giovanissimo artista locale. Piazza XX Settembre ballerà e si scatenerà sulle note delle hit del momento e dei brani che hanno fatto la storia della musica nazionale e internazionale.

Giuseppe Valenzano, sindaco di Rutigliano: «Dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia, torniamo finalmente a vivere, tutti assieme, anche il Carnevale. Domenica prossima, 11 febbraio, ci attende una vera e propria festa di comunità, con un intrattenimento variegato in grado di soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età. Siamo felici di aver realizzato questo appuntamento rinsaldando il legame di collaborazione con le associazioni locali e con gli istituti scolastici. Vi aspettiamo a Rutigliano per trascorrere una domenica di festa»

Milena Palumbo, assessore alla cultura del comune di Rutigliano: «Il Carnevale è il momento in cui l’allegria si fa spazio con il colore e i sorrisi. E’ proprio questo lo spirito con cui abbiamo pensato di vivere questa domenica carnevalesca: una festa di comunità fatta di maschere, gioia e divertimento per i più piccoli e i più grandi. Abbiamo scelto di coinvolgere le associazioni e le scuole nell’ottica della trasversalità e della collaborazione. Anche domenica prossima, Rutigliano sarà in festa!»