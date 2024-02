Bari: a pochi mesi dall’apertura, incuria e rifiuti al parco Girolamo

Dopo solo 4 mesi dall’apertura il parco Girolamo di in via Costa a San Girolamo non versa in buone condizioni. A segnalare lo stato di abbandono e di incuria dell’area un cittadino del quartiere.

“Era il 20 ottobre 2023 quando veniva inaugurato il Parco Girolamo – si legge nel gruppo ‘Vivere La Voce di San Girolamo Fesca Marconi’ – Il solito spreco di denaro pubblico, aree attrezzate e subito dopo abbandonate. Riqualificazione urbana fatta per accontentare gli amici degli amici. Quell’area poteva diventare un play-ground con dei canestri o un’area attrezzata per cani e invece si è realizzato il nulla più assoluto”.