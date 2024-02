Bari, droga e una pistola a casa di un “insospettabile”

In casa aveva oltre 90 chili di droga, una pistola con cartucce e 3.750 euro in contanti, oltre a diversi telefoni cellulari. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 61enne incensurato del quartiere San Girolamo di Bari, dopo averlo pedinato mentre, a bordo della sua auto, si aggirava “con fare sospetto” nel rione a nord della città. Fermato e sottoposto a controllo, al 61enne sono stati trovati prima 59 chili di hashish, nascosti nella cantina di un condominio in borse da supermercato. In casa, invece, gli sono stati trovati altri 31 chili di hascisc e 660 grammi di marijuana, nascosti tra la camera da letto e il balcone. Nel corso della perquisizione sono poi stati trovati i contanti nascosti dietro un armadio della camera da letto, diversi telefoni cellulari e una Beretta calibro 7,65 con 21 cartucce, risultata rubata nel 2014 a Torre Santa Susanna (Brindisi). L’uomo è stato portato in carcere.