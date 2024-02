Bari, sul palco del Demodè è tempo di tango argentino

Domenica 11 febbraio al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà l’evento “Milonga con esibizione”, organizzato da Rossana Tursi e Rosa Maria Daniele, durante il quale interverranno Julio Alvarez e Silvina Tse, due importanti ballerini di tango argentino, per la prima volta a Bari. Lei, apprezzata per lo stile di ballo caratterizzato da linee lunghe, morbide ed eleganti, dopo la laurea con lode in ingegneria civile ha scelto di abbandonare la strada seguita per gli studi per sviluppare professionalmente la propria passione per il tango argentino che ha iniziato a ballare in giovanissima età.

Ha ampliato le sue conoscenze attraverso studi a Roma e a Buenos Aires, prediligendo lo stile di tango milonguero e salon di Pablo Garcia, ma senza trascurare le linee ampie e aperte del tango moderno. Il suo percorso artistico l’ha portata a collaborare con importanti ballerini internazionali come Murat Erdemsel e lo stesso Julio Alvarez, con il quale interverrà al Demodè. È spesso invitata a festival in Europa, in Asia e in America come insegnante e performer.

Julio Alvarez è un ballerino originario dell’Havana, cresciuto nella nazionale di hockey. Successivamente, dedicatosi esclusivamente al ballo si è specializzato in danze afrocubane e si è trasferito a Rio de Janeiro, dove oltre a esibirsi ha intrapreso anche un percorso come docente. L’incontro con il tango argentino è avvenuto in questo periodo ed è stato subito amore.

La decisione di dedicarsi completamente a questa danza è arrivata subito e da qui la scelta di trasferirsi a Buenos Aires dove ha approfondito la conoscenza di questa disciplina con molti maestri di rilievo, tra i quali Gisel Duran. Col tempo è diventato preparatore atletico in campo tecnico – sportivo e psicologico; come ballerino si è esibito in importanti compagnie di tango come i Los Hermanos Macana e ha collaborato con alcuni dei più importanti ballerini della scena internazionale. Ha vinto diversi campionati, è stato invitato all’estero a tenere dei seminari e degli show, ha ballato nel festival “OnDance” di Roberto Bolle e in altri programmi televisivi della Rai. L’esibizione dei due ballerini internazionali, si terrà a conclusione di tre giorni di stage organizzati dall’insegnante di tango Rossana Tursi e dall’associazione Tango a Bari. Oltre ai due, durante la serata, ci saranno le selezioni musicali curate dai musicalizadores Dj Greg, Gregorio Martino (da Bologna) e dalle Unconventional Tango dj, ovvero Rossana Tursi e Rosa Maria Daniele.