La storia di San Valentino

Tra poco sarà San Valentino, la Festa degli Innamorati. Un giorno speciale che non ha bisogno di promemoria visto che tutti dovrebbero sapere quando si festeggia.

Quello che si conosce meno è la storia dietro a questa festa, quali sono le sue origini, perché si festeggia il 14 febbraio e quando è nata la tradizione dei regali di San Valentino.

Le origini della Festa degli Innamorati sono molto lontane e bisogna tornare indietro fino all’epoca degli Antichi Romani. Questo rende il tutto molto affascinante anche se, come accade quando si va così indietro nel tempo, non tutte le informazioni sono certe e alcuni aspetti sono legati più a ipotesi.

Conoscere quello che si sa sulla festa di San Valentino però può essere molto interessante, anche per avere una storia curiosa da raccontare proprio durante la serata del 14 febbraio.

Come abbiamo detto le origini della festa sembrano risalire all’epoca romana. Prima della nascita e della diffusione del cristianesimo i romani celebravano una festa pagana chiamata Lupercàli. La festa durava dal 13 al 15 febbraio e ci sono due teorie riguardo la sua finalità. Per alcuni il Lupercàli celebrava un Dio pagano affinché proteggesse i greggi di pecore e di capre; per altri invece ricordava l’allattamento di Romolo e Remo da parte di una lupa avvenuto nella grotta chiamata Lupercale.

Qualunque sia stata la ricorrenza, l’arrivo del cristianesimo ha portato alla fine o al cambiamento di tutte le feste pagane, Lupercàli compresa.

La decisione di cambiare la festa pagana celebrata in questo periodo è attribuita a Papa Gelasio I, il quale decide di farla diventare di un solo giorno – il 14 febbraio – e dedicarla alla commemorazione del Santo Valentino da Terni.

In questo momento la festa attuale sembra prendere forma ma non è proprio così. Difatti la nuova celebrazione cristiana era un semplice ricordo di uno dei tanti santi, inoltre nella vita di San Valentino da Terni non ci sono stati episodi significativi che potevano renderlo il patrono degli innamorati.

Per questo gli studiosi pensano che le origini religiose della festa terminino qui, con la scelta della data e del santo da celebrare. La nascita della Festa degli Innamorati è qualcosa di molto più recente e si lega in modo consistente con la tradizione dei regali di San Valentino.

Tutto sembra iniziare attorno al 1800, quando nei paesi anglosassoni è iniziato lo scambio delle valentine. Le valentine erano dei biglietti di auguri romantici che raffiguravano delle immagini a tema con l’amore.

Nel giro di poco tempo la tradizione si è diffusa anche in molti altri paesi europei, fino al secondo dopoguerra, quando allo scambio dei biglietti romantici si sono aggiunti dei veri e propri doni. Rose e mazzi di fiori, scatole di cioccolatini, peluche; in pratica tutto quello che oggi è considerato un classico regalo per San Valentino.

Se tutto questo ci rivela qualcosa è la mancanza di certezze sulla nascita della Festa degli Innamorati. Si conoscono le sue origini pagane anche se si sa poco di come fosse celebrata; si conosce il Papa e il momento in cui ha stabilito che il 14 febbraio diventava il giorno di San Valentino, ma non si sa quando è diventato il giorno della Festa degli Innamorati.

Almeno sembra chiaro da dove nasce l’idea di scambiarsi dei regali romantici. Tutto è iniziato con dei semplici biglietti di auguri e con il tempo si sono aggiunti fiori, cioccolatini e altre cose romantiche. Oggi però anche quella tradizione è un po’ cambiata e il desiderio è quello di sorprendere il partner. Per questo si va sempre più in cerca di regali per San Valentino originali, cosa resa piuttosto agevole da siti specializzati in idee regalo come DottorGadget.

Poi nulla vi vieta di mantenere vive tradizioni come i fiori o una scatola di gustosissimi cioccolatini. Ora però sono un di più da abbinare a un regalo inaspettato, così da avere una vera sorpresa per omaggiare e celebrare l’amore che vi unisce.