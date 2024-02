Sparatoria in una discoteca di Trani, il sindaco: “Basta silenzio”

Non resta in silenzio il sindaco di Trani, Amedeo Bottero, a seguito della sparatoria avvenuta in una discoteca nella periferia della città . “Adesso basta – scrive su Facebook – non è più possibile restare in rispettoso silenzio nei propri ambiti di competenza. La sicurezza, come è chiaro a tutti, non è una competenza dell’amministrazione comunale, motivo per cui abbiamo sempre avuto un profilo di attenzione e rispetto verso il lavoro svolto dagli organi preposti. Ma ora il silenzio non è più praticabile. Chiederò a gran voce subito un incontro del tavolo sulla sicurezza alla prefettura. Chiederò alle strutture dell’amministrazione di intervenire in maniera decisa, su tutti gli altri ambiti di competenza che gli spetta. Chiedo alla gente per bene di schierarsi in maniera tangibile e senza schieramenti politici dalla parte della civiltà, contro ogni forma di inciviltà, illegalità, e anche odio. A quanti praticano l’hobby dello sciacallaggio politico, voglio ricordare che soffiare sul fuoco è sconveniente, il danno non lo fate all’amministrazione ma alla vostra città”.