Bari, dal 12 febbraio i nuovi abbonamenti a tariffa agevolata Amtab

A partire dal 12 febbraio e sino al 31 dicembre 2024, saranno rilasciati, presso gli Uffici Amtab di via Trevisani 206, i titoli di viaggio annuali a tariffa agevolata riservati agli invalidi civili e del lavoro, invalidi di guerra e servizio, maestri del lavoro e pensionati con basso reddito. L’accesso agli uffici di via Trevisani è consentito mediante prenotazione online attraverso il sito https://amtab-spa2.reservio.com/

Gli OVER 65, potranno acquistare online l’abbonamento a costo zero utilizzando per la registrazione dei dati l’applicativo MUVT Card. In alternativa all’emissione online dell’abbonamento, Atab ha predisposto alcuni punti di ritiro dove gli utenti potranno consegnare la documentazione per la richiesta di un nuovo abbonamento OVER 65. La documentazione potrà essere scansionata e inviata anche per posta elettronica al seguente indirizzo mail: over65@amtabservizio.it, oppure per posta ordinaria a AMTAB S.p.A. – OVER 65 – Viale Jacobini, Z.I. – 70132 Bari.

All’utente over 65 già in possesso di agevolazione attiva per l’anno 2023 verrà automaticamente attivata una nuova agevolazione con scadenza 31/12/2024. Gli operatori AMTAB verificheranno comunque il rispetto dei requisiti necessari per il rilascio e provvederanno a sospendere senza preavviso le tessere che eventualmente non li rispettino.

I nuovi abbonamenti saranno rilasciati esclusivamente in formato digitale su card MUVT. La card MUVT può essere acquistata (una tantum) presso il nostro ufficio abbonamenti o in alternativa presso le nostre rivendite al costo di € 2,00. Quando l’abbonamento sarà attivo l’utente verrà informato telefonicamente o via SMS dagli uffici AMTAB. L’AMTAB ribadisce che i titoli di viaggio annuali a tariffa agevolata con scadenza al 31/12/2023, sono da ritenersi validi sino al 29/02/2024.