Bari, quando il gioco uccide: “Ho perso tutto. Anche la dignità”

Francesco aveva un buon lavoro. Francesco aveva una famiglia unita e una moglie che lo sosteneva. Oggi non ha più nulla. Il racconto è confuso: i ricordi si inseguono. Sono dolorosi e fanno male. La rabbia è ancora tanta, per non aver pensato che un pezzo di carta da grattare potesse distruggergli la vita. Una vita che oggi è tutta da ricostruire.

Con quanta frequenza acquistava i “Gratta e vinci”?

Inizialmente solo quando mi capitava. Il caso volle che vinsi 500 euro la seconda volta che sfidai la fortuna. Poi oltre ad aver perso quelli, ne ho perso tanti altri.

Perché si perde il controllo del gioco?

L’errore sta nel comprarli. Lo Stato ti consiglia di giocare con moderazione. In realtà ti da un consiglio sbagliato: non si deve giocare con moderazione. Non si deve giocare affatto. Per me era diventata un’ossessione: giocavo sempre. Allora lavoravo in un’azienda. Avevo un buon lavoro. Certo io e mia moglie lavoravamo entrambi. Avevamo un mutuo da pagare e due bambini adolescenti da gestire. Non riesco neanche a ricordare l’istante in cui ho perso il controllo. So per certo di essermi giocato tutto. E credetemi, non esiste una grande differenza tra chi gioca e chi si droga. E’ una dipendenza e come tale ti fa perdere il controllo e ti fa fare cose che non avresti mai immaginato di fare…

La peggiore che hai fatto?

Ancora piango se ci penso… ho raccolto gli ori di mia moglie. Li ho venduti. Quel giorno ho perso tutto. Soprattutto la dignità.

Poi che è successo?

Un giorno mentre ero fuori dal solito tabaccaio e dopo l’ennesima perdita, mi si è avvicinato un uomo. Mi ha chiesto se avessi bisogno di qualcosa. Quella gente sa sempre a chi rivolgersi e quando farlo. Ero disperato. Avevo assicurato a mia moglie di aver pagato una bolletta. In realtà non lo avevo fatto. Quei soldi li avevo spesi in gioco. A breve se ne sarebbe accorta. Ho chiesto una cifra piccola. Talmente piccola che in pochi secondi avevo il mio gruzzoletto in tasca. Devo raccontarvi la verità? Quello stesso giorno li ho persi giocando. Ed è stato l’inizio della fine. Mi sono indebitato. Credo di non aver mai usato quel denaro per riparare ai debiti, ma solo per farne degli altri. Ero entrato in una spirale, non sapevo più che fare.

E in famiglia?

In famiglia ho cominciato a raccontare bugie e ad essere sfuggente. Sino a quando ci hanno staccato la luce da casa. A quel punto mia moglie ha aperto gli occhi e dopo una serie di controlli incrociati si è resa conto che eravamo pieni di debiti. Mi ero giocato tutto. Avevo gli strozzini alle calcagna. A lavoro avevo perso la fiducia dei mie capi e dei colleghi. In una parola: ho perso tutto. Mia moglie mi dato l’ultima prova… ma io ho perso anche quella e mi ha mandato via di casa. E allora sì, ho chiesto aiuto alle persone giuste.

E oggi?

Oggi ho ricominciato da zero. Mia moglie non vuole più vedermi e non la biasimo. Le ho rovinato la vita. E’ dura ma almeno ho ammesso di avere un problema: sono ludopatico e per questo sto seguendo un percorso. Ho ancora tanta rabbia dentro, ma sono sicuro che ce la farò.

Qual è il messaggio che vuole lanciare?

Non sottovalutate nulla. Qualsiasi gioco che vi promette vincite milionarie è un grande bluff. La fortuna dovete cercarla altrove: in famiglia, a lavoro e con gli amici. Il resto è solo una grande bugia che genera dolore e che distrugge la vita di tantissime persone. Ve lo posso assicurare.