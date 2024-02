Indossa sciarpa Bari e viene aggredito, ferito 47enne

Un 47enne che indossava una sciarpa del Bari è stato aggredito questa mattina a Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, al termine della partita di calcio tra il Sassuolo e il Bari, nell’ambito del torneo under 16 per il Trofeo Caroli Hotels.

L’uomo, padre di un giovane calciatore del Bari, al termine della partita persa dai biancorossi per 3-1, é stato avvicinato nell’area parcheggio e aggredito da tre sconosciuti che poi si sono dileguati a bordo di due auto.

Si tratterebbe di tre ultras del Lecce. Soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Panico di Tricase, il 47enne è stato medicato e giudicato guaribile in cinque giorni.

Le indagini dei carabinieri avrebbero portato già all’individuazione dei tre presunti responsabili. Da chiarire se l’aggressione sia avvenuta perché l’uomo indossava una sciarpa del Bari calcio o per eventuali contrasti nati tra le due tifoserie ieri, quando le due squadre, Bari e Lecce, si sono incontrate sul campo del Parabita con il Lecce uscito sconfitto per 2-0 ed eliminato dal torneo. Ne dà notizia l’Ansa.