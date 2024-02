L’Italia che piace è in bicicletta: boom di presenze di cicloturisti

Il turismo in Italia si fa sempre di più in bicicletta. Nel 2023 sono state oltre 33 milioni le presenze in Italia di cicloturisti ‘puri’ e turisti in bicicletta con un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro. Lo rileva il secondo rapporto ‘Viaggiare con la bici 2023’, realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio e promosso con Legambiente, i cui dati sono stati illustrati alla Bit, la Borsa Internazionale del Tursimo in corso alla Fiera di Milano, nel corso della presentazione del Green Road Award 2024, l’Oscar Italiano del Cicloturismo. Sempre nel 2022 i soli cicloturisti cosiddetti ‘puri’, ossia i turisti italiani e stranieri che scelgono l’Italia appositamente per una vacanza in bicicletta, hanno rappresentato oltre 9 milioni di presenze turistiche, più del doppio del 2019.

Il cicloturismo poi contribuisce alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla scoperta di luoghi poco conosciuti. Il Green Road Award 2024, l’Oscar Italiano del Cicloturismo, ogni anno premia le vie verdi più belle d’Italia. Le regioni italiane dal 5 febbraio possono proporre fino a due percorsi fino alla scadenza del 10 maggio. La Regione Toscana, ‘Capitale del Cicloturismo 2024′, ospiterà i tre giorni dell’ evento conclusivo del Green Road Award: la premiazione è prevista per sabato 1° giugno.