Servizio civile al Politecnico di Bari, 48 posti disponibili

Cercasi volontari per il Servizio civile universale. Il Politecnico di Bari mette a disposizione 48 posti, 3 dei quali nella sede di Taranto, per un progetto dedicato alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale delle biblioteche, musei e archivi di ateneo, con il coinvolgimento di giovani in situazione di disagio socioeconomico ed educativo. L’obiettivo è promuovere nuove forme di cittadinanza attiva e intercultura dopo il Covid 19.

Le attività dei volontari si svolgeranno principalmente nelle varie strutture del sistema bibliotecario del Politecnico, ma anche presso altre sedi come l’ufficio eventi, l’ufficio orientamento, il settore servizi agli studenti.

Possono partecipare alle selezioni i giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto 18 anni e non superato i 28 anni. I candidati dovranno presentare le domande di partecipazione, esclusivamente on line, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 15 febbraio 2024.

Per la selezione, è previsto un colloquio; l’inizio delle attività avverrà presumibilmente nel mese di settembre 2024. La durata dei progetti è di 12 mesi e richiede un impegno settimanale di 25 ore, con un rimborso spese.

Il bando per il servizio civile, con tutti i dettagli, è disponibile alla pagina web https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/servizio-civile-universale-2024

La domanda di partecipazione all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it (si accede con credenziali SPID di livello 2).

Per informazioni si può contattare:

Ufficio Servizio Civile Poliba

serviziocivile@poliba.it