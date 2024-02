Bari, a Madonnella incubo parcheggi: “Disperati”

A Madonnella il problema dei parcheggi è sempre esistito ma negli ultimi anni è diventato un vero incubo. A peggiorare la situazione anche i posti auto che vengono riservati a forze dell’ordine o altre categorie. Le ultime strisce gialle sono comparse in via Dalmazia.

I residenti sono sul piede di guerra e hanno avviato anche una petizione, chiedendo la rimozione delle strisce gialle e una ricognizione su tutti i posti riservati per individuare quelli che non sono più attivi, ad esempio appartenenti a disabili che non ci sono più.

“Guardate in questo video cosa dobbiamo fare ogni notte per lasciare l’auto – denunciano – ore e ore per cercare posto e se c’è un minimo spazio ci dobbiamo accontentare. Quando poi a pochi metri ci sono stalli vuoti e non utilizzati. Il Comune deve intervenire”.

A promuovere la petizione il residente Antonio Bozzo. L’obiettivo è portarla in Consiglio Comunale.