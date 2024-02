Bari, a San Girolamo proteste per la ciclabile: “Tolti posti auto”

E’ protesta a San Girolamo per la nuova pista ciclabile che il Comune sta realizzando e che collega il Marconi con il lungomare IX maggio. Una striscia che ha già tolto posti auto in intere vie come via Cilea. Ed è proprio da via Cilea dove monta la protesta, con auto parcheggiate sulla striscia gialla. “Dove dobbiamo lasciare le auto secondo il Comune? – denunciano i residenti sul gruppo Vivere La Voce di San Girolamo Fesca – e d’estate sarà ancora peggio. Qui si creano piste ciclabili a discapito dei residenti. Ma chi decide queste cose lo fa solo per creare continui disagi?”.

E c’è chi avrebbe già visto vigili fare le multe. “E’ un modo per fare cassa sulla nostra pelle? – continuano i residenti – facessero una zsr qui per noi anche, così non ci saranno problemi per i residenti in estate e la gente che verrà per il mare pagherà. Invece adesso sono bravi solo a toglierci posti auto e noi le macchine dove le parcheggiamo?”. La nuova striscia sarà disegnata anche su strada San Girolamo e già i commercianti sono preoccupati: perché, proprio per l’assenza di parcheggi, in molti usano la seconda fila per fare commissioni veloci. Con la nuova pista sarà impossibile. (foto Facebook Vivere la Voce di San Girolamo Fesca).