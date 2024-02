Bari, continuano le proteste a Madonnella: “Altri posti auto tolti”

Dopo le strisce gialle in via Dalmazia, nuovo caso in via Volpe. “Siccome non c’è mai limite alla follia – denuncia Antonio Bozzo, promotore anche di una petizione – siamo sempre a Madonnella e guardate cosa ho appena scoperto tra le case popolari in via Volpe. Altri 2 posti auto rubati alla collettività e attribuiti al personale amministrativo della Asl che lavora qui come segnalato dal carrello che ne indica gli uffici. Non ho più parole”. I residenti hanno avviato una raccolta firme per chiedere non solo la rimozione dei posti auto riservati in via Dalmazia ma anche una ricognizione complessiva di tutti i posti auto riservati, per “liberare” quelli ormai inutili, perché ad esempio appartenenti a disabili deceduti o che fanno riferimento ad uffici non più in attività.